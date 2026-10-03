Garlasco, Sempio: "No elementi per mandarmi a processo"

Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è convinto che non ci siano elementi per mandarlo a processo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine a suo carico mentre negli stessi uffici è arrivato da Brescia il fascicolo per corruzione. Su tutto poi pende la richiesta di revisione per Alberto Stasi a cui sta lavorando la difesa.

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ribatte agli indizi che la Procura di Pavia mette in fila nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. "L'impronta 33 non è mia, non avevo neppure il numero di cellulare della ventiseienne, ho sempre calzato scarpe numero 44 e non ho mai visto dei suoi filmati intimi" dice, in sintesi, in un'intervista andata in onda a "Quarto grado". Sull'orma della mano destra trovata sulle scale della cantina dove c'era il corpo della vittima, ribatte: "Se guardiamo la 33, e l'abbiamo controllata, a noi quelle minuzie non risultano. Quindi per noi non solo non è attribuibile a me, ma non è attribuibile a nessuno in generale".

Una divergenza di lettura, rispetto alla Procura di Pavia, che potrebbe risolversi solo con una perizia. "Se verrà acclarato che quella è una mia impronta, va bene. Però è un'impronta su un muro - fa scena dire vicino al cadavere - dove ci sono altre impronte di altre persone che scendendo la scala si appoggiavano lì, quindi c'è un motivo per cui è lì. Non è che deve essere per forza legato all'omicidio" spiega. Nella seconda chiusura indagine i pm, che si sono affidati a una consulenza del Racis, non escludono che l'impronta fosse insanguinata. "Ai tempi hanno fatto i vari esami e non hanno trovato sangue. Oggi si può dire quello che si vuole. A noi non serve sapere cosa potrebbe non essere, cosa non si può escludere. Devi avere una certezza: c'era la traccia sul muro? Sì. È stata analizzata? Sì. C'era del sangue? No. Fine. Per come la vedo io, la questione finisce lì".

Sul movente sessuale, contenuto nell'accusa, Sempio è netto: "Ci sono 3 chiamate (a casa Poggi alcuni giorni prima del delitto, ndr) che se le metti assieme non arrivano forse neanche a 30 secondi di chiamata. Non mi sembra una grande operazione di stalking, anche perché non c'è nessun collegamento con Chiara in nessun altro caso, non è stato riscontrato da nessuna parte. Lei non ha mai parlato di me e io non avevo il suo numero. Non c'è proprio la base per arrivare all'ossessione verso di lei". E aggiunge: "I famosi filmati che si pensa io abbia visto, di cui secondo loro sono entrato in possesso, non sono mai stati né visti, né copiati né trasferiti su supporti che non siano o il computer di Stasi o il computer di Chiara o la chiavetta di Chiara. Io dei video l'ho saputo dai media".

Intanto l'avvocato difensore di Alberto Stasi Giada Boccellari oggi ha dichiarato: "Di errori all'epoca ne sono stati fatti tanti. Non ho mai pensato a un complotto" contro di lui. "Quello che posso certamente dire è che ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione oggi, uno dei quali farà particolarmente scalpore, a mio giudizio, che però non riguarda le indagini del 2007".