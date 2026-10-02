Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Giallo Pietracatella, procura smentisce pista ip sospetto

Cronaca

Nessun computer e nessun indirizzo Ip relativi a ricerche in rete della ricina sono stati individuati dagli investigatori. La procuratrice di Larino Elvira Antonelli, titolare dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, stoppa le voci circolate in serata e pubblicate da diversi siti on line. "Smentisco", scrive ai giornalisti che le chiedono chiarimenti. Fa lo stesso il capo della Squadra Mobile di Campobasso Marco Graziano: "Anche io, come la procuratrice, non ho notizie in tal senso".

Prossimi video

Giallo Pietracatella, procura smentisce pista ip sospetto

Cronaca

Strage Modena, perizia: El Koudri era capace di intendere

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 2 ottobre. Edizione delle 19

Cronaca

Sparatoria a Pioltello, 30enne colpito alle spalle: è grave

Cronaca

Setta nel Torinese, la testimonianza delle ex adepte

Cronaca

Roma, una scritta umana per gli 80 anni della Repubblica

Cronaca