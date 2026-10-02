Giallo Pietracatella, procura smentisce pista ip sospetto

Nessun computer e nessun indirizzo Ip relativi a ricerche in rete della ricina sono stati individuati dagli investigatori. La procuratrice di Larino Elvira Antonelli, titolare dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, stoppa le voci circolate in serata e pubblicate da diversi siti on line. "Smentisco", scrive ai giornalisti che le chiedono chiarimenti. Fa lo stesso il capo della Squadra Mobile di Campobasso Marco Graziano: "Anche io, come la procuratrice, non ho notizie in tal senso".