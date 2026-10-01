Abruzzo, oltre mille persone ai funerali di Andrea Moretti

Oltre mille persone hanno partecipato a Tottea, in Abruzzo, ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre in un cantiere al Colosseo. Alla cerimonia ha partecipato in forma privata anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli, accanto al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Durante la messa è stato donato un ulivo che sarà piantato nel giardino della chiesa.