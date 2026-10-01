Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Abruzzo, oltre mille persone ai funerali di Andrea Moretti

Cronaca

Oltre mille persone hanno partecipato a Tottea, in Abruzzo, ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre in un cantiere al Colosseo. Alla cerimonia ha partecipato in forma privata anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli, accanto al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Durante la messa è stato donato un ulivo che sarà piantato nel giardino della chiesa.

Prossimi video

Abruzzo, oltre mille persone ai funerali di Andrea Moretti

Cronaca

Vicenza, incendio in un'azienda: esplosioni e fumo nero

Cronaca

Lou Ferrigno, interprete di Hulk, da Papa Leone: "Sogno d'infanzia"

Cronaca

Schiavitù e violenza sessuale, scoperta setta nel Torinese

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 1° ottobre 2026 - edizione h.13

Cronaca

Protesta carcere a Pisa, detenuti in rivolta per microspie

Cronaca