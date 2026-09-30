Napoli, arrestato latitante Del Prete: era nascosto nell'armadio

Giuseppe Del Prete, esponente del clan Mazzarella latitante dal marzo 2026, è stato arrestato dai carabinieri a Napoli nel quartiere Forcella. Il ricercato, destinatario di un provvedimento per associazione mafiosa e traffico di droga, è stato scovato nascosto nel doppiofondo di un armadio.

Latitante da oltre sei mesi, catturato a Napoli: si nascondeva nel doppiofondo di un armadio. Stamattina, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella hanno arrestato Giuseppe Del Prete, gravemente indiziato di essere esponente di vertice del clan Mazzarella, latitante dallo scorso 3 marzo, quando sfuggì all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e connessi delitti scopo.

L'uomo si trovava nel quartiere Forcella presso la sua abitazione, dove si nascondeva in un vano ricavato all'interno di un armadio grazie ad un sistema a doppio fondo. Le indagini, delegate alla Squadra Mobile di Napoli, avevano riguardato l'operatività, dal 2020 ad oggi, delle articolazioni sul territorio cittadino del clan Mazzarella, in particolare nelle zone di Forcella, della Maddalena, dei Tribunali, del Mercato, di San Gaetano e delle Case Nuove.L'ordinanza cautelare a cui il Del Prete si è sottratto per alcuni mesi era stata emessa a carico di diversi esponenti del cartello criminale Giuliano-Ferraiuolo-Mazzarella, come precisa in una nota il procuratore aggiunto Sergio Amato.

Giuseppe Del Prete è ritenuto uno degli organizzatori, collaborando con i vertici del cartello in tutti i settori, dall'attività relativa al traffico di sostanze stupefacenti, a quella estorsiva e partecipando alle riunioni nel corso delle quali si assumevano le determinazioni in merito alla gestione degli affari illeciti e alla distribuzione delle quote. Le indagini, arricchitesi grazie al contributo dichiarativo del collaboratore Salvatore Giuliano, soprannominato 'o Russ, consistite in una diffusa e articolata attività captativa, hanno consentito di ricostruire, a partire dal maggio 2021, gli assetti del clan Mazzarella nell'area geocriminale dove Del Prete avrebbe operato quale diretto referente dei Mazzarella.