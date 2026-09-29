Territori, Cuccaro: "Italia torni a nucleare per più autosufficienza"

Un test “andato in maniera perfetta” quello delle regate preliminari dell’America’s Cup secondo Eliseo Cuccaro, presidente dell'Autorità portuale di Napoli ospite dell’evento di Sky Tg24 Territori in onda da Napoli. L’evento è stato “meraviglioso” e, ha ricordato il presidnete, “ha anche vinto un team italiano quindi una grande festa e siamo contenti”. Queste per Napoli sono state “le prove generali per il grande evento del 2027: la linea di costa è stata organizzata nel migliore dei modi, con la guardia costiera la sicurezza della navigazione è stata garantita al massimo, il comune ha organizzato la mobilità all’interno della città e Sport e Salute ha fatto degli allestimenti meravigliosi per far assistere all’evento tutti i cittadini”. Un grande successo che è stato possibile anche grazie ai vari enti coinvolti che hanno saputo fare sistema. “Questa è la formula del successo”, ha rimarcato Eliseo Cuccaro. “A me piace dire che c’è un allineamento astrale: questa manifestazione è stata fortemente voluta dal governo Meloni, dalla premier in prima persona, e poi c’è stata una sintonia massima con l’ente Comune, con la Regione, l’Agenzia delle dogane, la Soprintendenza e le forze dell’ordine che vanno ringraziate. Una grande sintonia istituzionale che ha reso questa settimana fantastica”.

Nucleare e petrolio raffinato

Il presidente dell'Autorità portuale di Napoli ha toccato anche il tema dei carburanti, collegato alla crisi in Medioriente e allo stretto di Hormuz che stanno avendo ripercussioni sull’economia italiana. Anche l’hub di cui è presidente Cuccaro, in qualche modo, ne risente. “Noi siamo sito strategico per il rifornimento di idrocarburi in tutto il mezzogiorno. Non ci sono particolari difficoltà in termini di quantità di prodotto che arriva a Napoli. Il vero problema che ci preoccupa sono i prezzi. Purtroppo - ha spiegato Cuccaro - noi subiamo una doppia speculazione: sia sul prezzo del petrolio ma anche sul prezzo del prodotto raffinato. Purtroppo negli anni abbiamo abbandonato questo tipo di attività: l’Italia dovrà tornare al nucleare e a raffinare il petrolio per essere più autosufficiente”.