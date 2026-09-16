Fine vita, in Lombardia depositate 17mila firme

L’Associazione Luca Coscioni ha depositato in Consiglio regionale 17mila firme per «Liberi subito», la proposta sul fine vita che punta a garantire tempi certi e tutele per malati e sanitari. Cappato denuncia le lunghe attese per chi ha già diritto a essere aiutato a morire.
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