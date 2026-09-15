Catania, corsa di cavalli clandestina con kalashnikov

La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane gravemente indiziato di porto abusivo di arma da guerra, con l'aggravante di aver favorito il clan Cappello-Bonaccorsi. Il provvedimento fa seguito ai fatti dell'8 maggio a Palagonia, dove si è svolta una corsa clandestina di cavalli scortata da persone armate che hanno sparato anche con un kalashnikov. La Squadra Mobile ha identificato il responsabile grazie ai filmati diventati virali sui social network.