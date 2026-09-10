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Maltempo al centro-nord, morta una donna a Udine

Cronaca

Una violenta ondata di maltempo si sta abbattendo sul centro-nord. A Latisana (Udine) una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato. A Brescia la pioggia intensa ha provocato allagamenti nel reparto di rianimazione cardio degli Spedali Civili, dove per precauzione alcuni pazienti sono stati spostati. In Versilia le forti raffiche di vento hanno causato danni nella zona di Viareggio. In tutta la Toscana nella notte si sono registrati oltre 63mila fulmini.

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