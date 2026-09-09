Omicidio Piscitelli "Diabolik", sette arresti a Roma

Sette persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli, detto "Diabolik". L'uomo era stato ucciso a Roma nel Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. Tra gli arrestati, indiziato come mandante apicale, c'è Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Piscitelli sarebbe stato ucciso con metodo mafioso perché diventato troppo autonomo nella gestione del traffico di droga e perché si rifiutava di corrispondere la dovuta quota sui profitti delle sue attività illecite. Lo scorso maggio è stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, il presunto killer dell'ultrà della Lazio.