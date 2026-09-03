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Sky Cube 3/9 - Fine vita: dopo il Veneto cambierà qualcosa?

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La Regione Veneto approva la legge sul fine vita e ne riapre la questione. Nello Sky Cube Tonia Cartolano con Francesco Ognibene, di Avvenire, e la docente di diritto costituzionale Irene Pellizzone

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