Sky Cube 3/9 - Fine vita: dopo il Veneto cambierà qualcosa?

La Regione Veneto approva la legge sul fine vita e ne riapre la questione. Nello Sky Cube Tonia Cartolano con Francesco Ognibene, di Avvenire, e la docente di diritto costituzionale Irene Pellizzone
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