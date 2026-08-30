Omicidio nel Varesotto, uomo ucciso a colpi di pistola

Un uomo di 40 anni è stato trovato morto poco dopo mezzanotte in un parcheggio in via Piemonte a Castellanza, nel Varesotto. La vittima è stata uccisa da diversi colpi di pistola. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 40enne. I carabinieri hanno avviato le indagini e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza per ricostruire la dinamica dell omicidio.
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