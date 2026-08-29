È morto Franco Fontana, maestro della fotografia a colori

È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i grandi maestri italiani della fotografia contemporanea. Dagli anni Settanta aveva sviluppato un linguaggio inconfondibile, trasformando paesaggi e natura attraverso campiture di colore e forme geometriche. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei nel mondo. Nella sua carriera ha realizzato più di 400 mostre e pubblicato circa 70 libri.
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