Emergenza incendi nella Sicilia occidentale

Decine i roghi divampati in diverse località. Questa è Sciacca dove un residence è stato evacuato e la strada statale 115 chiusa alla circolazione. Roghi anche a Menfi sempre nell'agrigentino ma anche nel nisseno e nel trapanese. In azione canadair ed elicotteri. Paura anche in provincia di Palermo, a Ciminna, dove molti residenti hanno dovuto abbandonare le loro villette minacciate dalle fiamme. Anche in questo caso quasi certa l'origine dolosa degli incendi alimentati dalle temperature oltre i 40 gradi e dai venti di scirocco. E anche domani la Protezione civile ha diramato la allerta rossa per ondate di calore e rischio incendi
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