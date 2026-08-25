Puglia, la prima gara internazionale di mongolfiere nel Sud

Si chiama “Puglia Balloon Cup” ed è la prima competizione internazionale di mongolfiere a svolgersi nel Sud Italia. Fino al 29 agosto, Gravina in Puglia ospiterà la kermesse. Per sei giorni i piloti si confronteranno in prove di precisione e navigazione, assistiti da una giuria internazionale composta da direttori di gara, giudici riconosciuti dal Fédération Aéronautique Internationale (FAI), scorer, target team e measurement team leader provenienti da diversi Paesi europei, chiamati a garantire il corretto svolgimento della competizione secondo gli standard previsti dalle federazioni aeronautiche internazionali. La gara è aperta ai migliori piloti italiani e stranieri e rappresenta un'importante occasione di confronto tecnico e sportivo: in diverse competizioni, regolate dalle normative della FAI e dell’Aero Club d’Italia, si cimenteranno una quindicina di mongolfiere.