Spari contro un fuggitivo al Pronto soccorso di Prato: le immagini

Dalle videocamere di sorveglianza è stato ripreso il momento in cui il poliziotto penitenziario ha aperto il fuoco contro l'ex detenuto in fuga

Le immagini ricavate dalle telecamere di sicurezza mostrano quanto avvenuto nel pronto soccorso di Prato domenica 16 agosto. Un ex detenuto del carcere della Dogaia è stato ferito a una gamba dal colpo di pistola esploso da un poliziotto penitenziario durante un tentativo di fuga dal pronto soccorso di Prato. L'ex detenuto stava tentando di scappare dopo aver scaricato un estintore nel reparto di emergenza e creato parapiglia. L'agente è indagato per tentato omicidio.

