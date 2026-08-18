Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Agente spara contro un fuggitivo al Pronto soccorso di Prato: le immagini del ferimento

Cronaca

Dalle videocamere di sorveglianza è stato ripreso il momento in cui il poliziotto penitenziario ha aperto il fuoco contro l'ex detenuto in fuga

Le immagini ricavate dalle telecamere di sicurezza mostrano quanto avvenuto nel pronto soccorso di Prato domenica 16 agosto. Un ex detenuto del carcere della Dogaia è stato ferito a una gamba dal colpo di pistola esploso da un poliziotto penitenziario durante un tentativo di fuga dal pronto soccorso di Prato. L'ex detenuto stava tentando di scappare dopo aver scaricato un estintore nel reparto di emergenza e creato parapiglia. L'agente è indagato per tentato omicidio.

TAG:

Prossimi video

Porto Cesareo, tromba d'aria e danni sul litorale

Cronaca

Sky TG24, Timeline, Il dibattito politico sul caso Ranucci e la questione migranti

Cronaca

Sky TG24, Timeline, Social e minori, oggi inizia il processo di 4 Stati Usa contro Meta

Cronaca

Camponogara, comunità sconvolta per femminicidio

Cronaca

Spari contro un fuggitivo al Pronto soccorso di Prato: le immagini

Cronaca

Spari contro un fuggitivo al Pronto soccorso di Prato

Cronaca