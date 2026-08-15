Sicilia, terremoto di magnitudo 3.9 nel Catanese

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata a Linguaglossa, nel Catanese, alle pendici dell'Etna. Il sisma, avvertito distintamente dalla popolazione, ha provocato una frattura lungo una strada della zona, mentre non sono stati segnalati feriti. L'epicentro è stato localizzato a circa 7 chilometri dal centro abitato. Alcune strutture sono state evacuate in via precauzionale e sono in corso gli accertamenti sui possibili danni.