Roma, rievocato miracolo della neve a Santa Maria Maggiore

A Roma si è tenuta la 43esima edizione della rievocazione storica del "miracolo della neve" davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore. L'evento, nato dall'opera dell'architetto Cesare Esposito nel 1983, ricorda la nevicata del 5 agosto del 358 d.C. sul Colle Esquilino dopo che la Vergine Maria apparve in sogno all'allora Papa Liberio e al patrizio Giovanni. Accompagnata dalle note della Fanfara dei Carabinieri, la piazza si è riempita di luci, musiche e neve artificiale.
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