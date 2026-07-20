Fine vita, l'appello di Laura Santi a un anno dalla morte

A un anno dalla scomparsa di Laura Santi, avvenuta tramite morte volontaria assistita il 21 luglio 2025, l'Associazione Luca Coscioni ha diffuso il suo ultimo videomessaggio. La giornalista perugina rivolge un appello ai parlamentari affinché non approvino norme restrittive sui diritti già sanciti dalla Consulta sul fine vita. “Vi chiedo di ragionare da esseri umani”, dice Santi nel filmato. Intanto in Umbria riprende, dopo due anni di stallo, l'iter della proposta di legge regionale di iniziativa popolare "Liberi Subito" che mira a stabilire procedure e tempi certi per l'accesso al suicidio medicalmente assistito nella Regione.
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