Uomo muore ammanettato durante un controllo a Bologna

Abderrahim Fakir, 43enne marocchino, è morto nella zona dei garage di Via Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna, mentre era ammanettato durante un controllo di polizia. Allertati dalle grida dell'uomo in forte stato di agitazione, alcuni residenti hanno chiamato il 113; gli agenti avrebbero poi usato uno spray urticante e delle fascette ai polsi per immobilizzarlo, con l'intervento anche di alcuni cittadini. Dopo qualche minuto l'uomo ha smesso di reagire. La Questura ha reso noto che gli agenti indossavano bodycam, le cui registrazioni saranno a disposizione dell'autorità giudiziaria; nei prossimi giorni sarà disposta l'autopsia.