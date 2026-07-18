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Vigili del fuoco salvano due feriti al largo di Torvaianica

Cronaca

Paura al largo di Torvaianica: due persone salvate dai Vigili del fuoco dopo l’affondamento della loro imbarcazione. L’equipaggio del reparto volo di Roma è intervenuto con l’elicottero Drago VF 162, recuperando i feriti da un tender a 12 miglia nautiche dalla costa.

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