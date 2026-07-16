Processo ponte Morandi: 32 condanne, 12 anni a Castellucci

Sono state 32 le condanne, per quasi 200 anni complessivi, nel processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi di Genova. Nel disastro, avvenuto il 14 agosto 2018, persero la vita 43 persone. L'ex amministratore delegato di Aspi e Atlantia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni. Condannato a 5 anni anche Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del Mit.
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