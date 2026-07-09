Milano, sfregia una ragazza sulla banchina della metro M3

Un ventisettenne algerino, irregolare in Italia, avrebbe aggredito una ragazza di 23 anni di origini marocchine sulla banchina della fermata Duomo della metropolitana M3 a Milano, colpendola prima con un pugno e poi ferendola al volto con un coltello. Prima dell'aggressione avrebbe pronunciato la frase "Cos'hai da guardare? Sono uomo e musulmano". La giovane, soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata al Policlinico in codice giallo e non è in gravi condizioni. L'uomo, fermato in flagranza dalla polizia locale per sfregio permanente al viso, era tornato in libertà da poco dopo un arresto per furto e danneggiamento d'auto, con divieto di dimora a Milano; la Procura valuterà se contestare l'aggravante della discriminazione razziale o religiosa o dell'odio contro una donna.