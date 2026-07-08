Franco Marcoaldi dedica il suo nuovo libro a "La disperanza": una parola antica, spiega, per vivere il nostro tempo senza illusioni. L'anticipazione della nuova puntata di "Incipit"Tutte le puntate di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24
Prossimi video
Arrestato Mario Adinolfi per truffa ed evasione, Gip: soggetto pericoloso
Cronaca
"La speranza impone di vivere in una dimensione illusoria"
Cronaca
Incipit, Franco Marcoaldi racconta "La disperanza"
Cronaca
Fentanyl, direttrice dipartimento dipendenze Iss: destinato a mercato estero
Cronaca
Etna, drone riprende raro travaso di lava tra crateri
Cronaca
Stop treni a Firenze, rimosso impalcato del ponte al Pino
Cronaca
Pedopornografia on line, sette arresti della polizia a Catania
Cronaca