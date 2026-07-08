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"La speranza impone di vivere in una dimensione illusoria"

Cronaca

Franco Marcoaldi dedica il suo nuovo libro a "La disperanza": una parola antica, spiega, per vivere il nostro tempo senza illusioni. L'anticipazione della nuova puntata di "Incipit"

Tutte le puntate di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

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