Ancona, il CNR: mare troppo caldo e specie aliene

Il Mediterraneo si sta tropicalizzando e la sua temperatura aumenta a una velocità tre volte superiore alla media oceanica, con effetti su clima, ecosistemi e pesca. Lo spiega Ernesto Azzurro, biologo marino del CNR-IRBIM di Ancona, che segnala l'aumento di fenomeni estremi come le ondate di calore: nel 2024 lungo la costa adriatica si è registrata una mortalità del 100% dei mitili della fascia più superficiale. Cresce anche la diffusione di specie aliene: il Mediterraneo, con oltre mille specie non indigene, è oggi tra i mari più invasi al mondo. Il CNR, con l'ISPRA, promuove la campagna "Attenti a quei 4" sul pesce scorpione, due specie di pesci coniglio e il pesce palla maculato, tutti entrati dal Mar Rosso attraverso il canale di Suez e potenzialmente pericolosi per l'uomo.