Generazione dipendenze - Fomo, la paura di essere esclusi

La Fomo, fear of missing out, è una forma di ansia sociale di cui soffrono sempre più giovani. Si tratta della paura di essere tagliati fuori ed è una delle dinamiche psicologiche più diffuse dell’era digitale. La Fomo arriva a toccare oltre alle relazioni sociali, anche l’autostima, il benessere mentale e il rapor delle dinamiche psicologiche più discusse dell’era digitale, perché tocca insieme relazioni sociali, autostima, e il rapporto con il tempo libero. Non c’è più distinzione tra la vita reale e quella sociale. Ne parliamo con Matteo Lancini
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