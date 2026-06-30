Ultras Italia, sette perquisizioni al Centro e al Nord

La polizia di Stato ha eseguito sette perquisizioni al Nord e al Centro Italia nei confronti di altrettanti ultras indagati nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo. Gli indagati appartengono a un gruppo di supporter della nazionale italiana di calcio denominato "Ultras Italia", definito dalla Questura di Bergamo come connotato da un'impostazione ideologica di estrema destra. L'inchiesta è nata dopo la partita tra Italia e Irlanda del Nord del 26 marzo, per sospetti comportamenti minacciosi verso altri spettatori.
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