Ultras Italia, sette perquisizioni al Centro e al Nord

La polizia di Stato ha eseguito sette perquisizioni al Nord e al Centro Italia nei confronti di altrettanti ultras indagati nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo. Gli indagati appartengono a un gruppo di supporter della nazionale italiana di calcio denominato "Ultras Italia", definito dalla Questura di Bergamo come connotato da un'impostazione ideologica di estrema destra. L'inchiesta è nata dopo la partita tra Italia e Irlanda del Nord del 26 marzo, per sospetti comportamenti minacciosi verso altri spettatori.