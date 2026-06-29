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Un cuore sulla sabbia in ricordo della strage di Viareggio

Cronaca

Un grande cuore disegnato sulla sabbia e 32 fiori con un nastro nero per ricordare le vittime della strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009. Nel 17° anniversario della tragedia è stato realizzato un omaggio accompagnato dalla scritta "Viareggio non dimentica", per mantenere viva la memoria delle 32 persone che persero la vita.

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