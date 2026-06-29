SS. Pietro e Paolo, Papa: in Chiesa unità senza irrigidirsi

Nell'omelia per la messa dei santi Pietro e Paolo, Papa Leone XIV ha imposto il pallio a 35 arcivescovi metropoliti, tre dei quali italiani, lanciando un appello all'unità del mondo e della Chiesa. Il pontefice ha sottolineato che la comunione non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma cercando punti di incontro nella verità. Al termine dell'Angelus, nel giorno del patrono della capitale, ha rivolto gli auguri ai romani e un pensiero a malati, persone sole, carcerati e senzatetto.
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