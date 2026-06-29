Emergenza caldo a Milano

A Milano, una delle città da bollino rosso per il caldo, già dalle prime ore del mattino le temperature superano i 30 gradi. Le alte temperature di questi giorni hanno messo a dura prova anche gli impianti di climatizzazione: la storica sede della Biblioteca comunale centrale Sormani ha ridotto l'orario di apertura per gli impianti guasti, mentre nidi comunali, scuole con centri estivi e sedi degli esami di maturità cercano soluzioni. Tutti i pomeriggi aprono le 25 case di quartiere promosse dal Comune, spazi aggregativi e ricreativi in centro e in periferia, mentre al Castello Sforzesco i turisti cercano riparo in negozi e musei.
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