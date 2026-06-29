Duplice omicidio a Camaiore, celebrati i funerali

Sono stati celebrati nella chiesa di Pieve di Camaiore (Lucca) i funerali di Kety Andreoni e del figlio Mirko Moriconi, uccisi il 24 giugno da Piero Moriconi, marito e padre delle vittime. Piero Moriconi è detenuto nel carcere di Lucca con l’accusa di duplice omicidio volontario. Al termine delle esequie, un lungo applauso ha accompagnato l'uscita delle bare dalla chiesa.