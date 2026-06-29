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Case di comunità, Milano raggiunge il target medici

Cronaca

A Milano e nella città metropolitana sono operative 54 case di comunità. Grazie a un accordo siglato con i medici di famiglia, questi dovranno garantire la loro presenza quotidiana nelle strutture, coprendo il fabbisogno orario finora soddisfatto solo parzialmente. L'obiettivo è migliorare la gestione dei pazienti cronici e dei cosiddetti pazienti "orfani", privi di un medico di base a causa della carenza di medici di medicina generale.

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