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Caldo, Campitiello: attenzione ad anziani e bambini

Cronaca

In vista dell'emergenza caldo, Campitiello invita a tenere alta l'attenzione, in particolare verso anziani e bambini. Raccomanda di evitare il sovraffollamento dei pronto soccorso ricorrendo a ricoveri appropriati e sottolinea l'importanza della corretta informazione, richiamando le regole presenti nel manuale pubblicato online: bere molto e non lasciare i bambini in auto.

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