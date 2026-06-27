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Napoli, protesta disoccupati: traffico in tilt e tensioni

Cronaca

Tensione in strada a Napoli a causa delle proteste di un comitato di lavoratori disoccupati. Dopo la notte trascorsa sul tetto del Maschio Angioino, un corteo di protesta ha attraversato il centro della città. Il traffico è stato bloccato e si sono registrate tensioni con la Polizia. Nonostante il grande caldo gli attivisti delle sigle “Movimento 7 Novembre” e “Cantiere 167 Scampia” non hanno fatto marcia indietro sulle loro istanze: pretendono risposte sui 600 tirocini che sarebbero dovuti partire il prossimo 1° luglio.

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