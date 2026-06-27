Napoli, crolla un cornicione nella via della movida

Un crollo che poteva innescare un grave incidente: nella notte tra il 25 e il 26 giugno 2026, il cornicione di un palazzo in Vico Quercia, nel centro storico di Napoli, ha ceduto improvvisamente. Si tratta di una via centrale, anche luogo della movida notturna. Il crollo, probabilmente a causa del maltempo, è avvenuto quindi in una zona molto frequentata ma fortunatamente non si registrano feriti. I Vigili del fuoco e la Protezione civile hanno transennato l'area e interdetto il passaggio ai pedoni.
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