Danni sulla linea AV Napoli-Roma, ritardi fino a 90 minuti

Circolazione fortemente rallentata sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma a causa di danneggiamenti all'infrastruttura ferroviaria nei pressi di Tora e Piccilli, in provincia di Caserta. Secondo Trenitalia, si tratterebbe dell'azione di ignoti. Alcuni treni sono stati deviati sulla linea convenzionale via Formia, con aumenti dei tempi di percorrenza fino a 90 minuti e ripercussioni sulla circolazione ferroviaria lungo l'asse tra Sud e Nord Italia.
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