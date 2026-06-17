A quarant'anni dalla morte, il direttore della Fondazione Bellonci dedica un romanzo a una delle più importanti scrittrici del secondo Novecento. L'intervista durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24Tutte le interviste di "Incipit",il programma di libri di Sky TG24
Prossimi video
I titoli di Sky TG24 del 17 giugno, edizione delle 13
Cronaca
Camorra, 48enne ucciso mentre fugge verso casa
Cronaca
Andria, 40 arresti per droga ed estorsione
Cronaca
Con oltre 20 coltellate il nipote 17enne ha ucciso Chiara Guerra
Cronaca
Incipit, Stefano Petrocchi racconta Maria Bellonci
Cronaca
Maria Bellonci, la scrittrice che inventò il premio Strega
Cronaca
Sorelle scomparse: ipotesi fuga programmata, ricerche anche in Molise
Cronaca