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Andria, 40 arresti per droga ed estorsione

Cronaca

Maxi operazione della polizia ad Andria, dove sono state eseguite 40 misure cautelari nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Trani. Secondo gli investigatori, gli indagati farebbero parte di un gruppo dedito allo spaccio di stupefacenti, in alcuni casi gestito anche da persone agli arresti domiciliari. Contestati inoltre episodi di estorsione ai danni di debitori, violazioni delle misure restrittive e un caso di omissione di soccorso legato a un incidente stradale. Per 25 persone è stato disposto il carcere, mentre altre 15 sono finite agli arresti domiciliari.

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