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Incendio nel Trapanese, le immagini del rogo

Cronaca

Un elicottero HH139B dell'82° Centro SAR del 15° Stormo è intervenuto su un vasto incendio divampato nelle campagne a est di Trapani, vicino Montagna Grande. Oltre 10 lanci e quasi diecimila litri d'acqua per contenere ed estinguere le fiamme.

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