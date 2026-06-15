Incendio nel Trapanese, le immagini del rogo

Un elicottero HH139B dell'82° Centro SAR del 15° Stormo è intervenuto su un vasto incendio divampato nelle campagne a est di Trapani, vicino Montagna Grande. Oltre 10 lanci e quasi diecimila litri d'acqua per contenere ed estinguere le fiamme.
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