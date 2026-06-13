Venezia, portabagagli arrestati per rapine ai turisti

Operazione della Squadra mobile di Venezia: arrestati tre portabagagli e un ricercato per rapine, estorsioni e minacce ai turisti tra stazione Santa Lucia e Ponte della Costituzione. Vittime soprattutto turisti asiatici e mediorientali, con bagagli sottratti e restituiti a pagamento con violenza.
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