Binge eating disorder, dipendenza da cibo troppo spesso sottostimata

Il Binge Eating Disorder (BED) o Disturbo da Alimentazione Incontrollata è il disturbo alimentare più diffuso. Si stima che in Italia ne soffrano oltre 600.000 persone, che equivale a oltre il 20% dei pazienti con diagnosi di disturbo del comportamento alimentare. E’ spesso sottostimato ma ha conseguenze significative sulla salute fisica e psicologica. Ne abbiamo parlato allo Sky Cube con Alberto Ricceri, psicologo e psicoterapeuta, specializzato in disturbi alimentari e d’ansia