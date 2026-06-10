Incipit, Giovanni Grasso racconta "Finché durerà  la terra"

Giovanni Grasso torna in libreria con un nuovo romanzo pubblicato da Rizzoli, il cui protagonista è un ex seminarista incaricato dal Vaticano di infiltrarsi in una comunità di presunti veggentiTutte le interviste di "Incipit"
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