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Incipit, Giovanni Grasso racconta "Finché durerà  la terra"

Cronaca

Giovanni Grasso torna in libreria con un nuovo romanzo pubblicato da Rizzoli, il cui protagonista è un ex seminarista incaricato dal Vaticano di infiltrarsi in una comunità di presunti veggenti

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