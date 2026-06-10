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A1, camionista fa inversione al casello a va contromano

Cronaca

Un autotrasportatore ungherese di 44 anni ha imboccato contromano l'autostrada A1 dopo aver effettuato un'inversione di marcia al casello di Bologna Casalecchio. L'uomo era alla guida di una bisarca carica di autovetture. La manovra, ad alto rischio per gli altri automobilisti in transito, non ha provocato incidenti. Il conducente è stato denunciato dalla Polizia di Stato.

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