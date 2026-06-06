Palazzina esplode nel Fermano: un morto e un disperso

Un uomo di 55 anni ha perso la vita e una donna risulta dispersa dopo l'esplosione che ha fatto crollare una palazzina a Sant'Elpidio a Mare, nel Fermano. I vigili del fuoco hanno estratto vivi i genitori anziani dell'uomo deceduto e un altro residente. Sul posto operano squadre Usar con droni, unità cinofile ed escavatori.