Cagliari, inseguono e ribaltano auto di famiglia: 2 arresti

A Cagliari due giovani appena maggiorenni dell'hinterland cittadino sono stati arrestati con le accuse di lesioni personali aggravate e tentato omicidio plurimo aggravato. Al termine di una lite davanti a un locale notturno del litorale, nella notte del 27 aprile hanno inseguito e speronato un'auto con una famiglia a bordo, causandone il ribaltamento e il ferimento degli occupanti.
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