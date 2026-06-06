Cagliari, inseguono e ribaltano auto di famiglia: 2 arresti

A Cagliari due giovani appena maggiorenni dell'hinterland cittadino sono stati arrestati con le accuse di lesioni personali aggravate e tentato omicidio plurimo aggravato. Al termine di una lite davanti a un locale notturno del litorale, nella notte del 27 aprile hanno inseguito e speronato un'auto con una famiglia a bordo, causandone il ribaltamento e il ferimento degli occupanti.