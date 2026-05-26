La nuova Ferrari elettrica “Luce” è stata presentata al Quirinale al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. All’incontro erano presenti il presidente di Ferrari John Elkann, il vicepresidente Piero Ferrari e l’amministratore delegato Benedetto Vigna.
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La Ferrari elettrica "Luce" presentata a Mattarella
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