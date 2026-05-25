Napoli, in corteo lista nomi dei bimbi morti a Gaza

A Napoli una manifestazione a supporto dei palestinesi ha ospitato l’ostensione di un sudario lungo decine di metri con i nomi di quasi ventimila bambini morti in Palestina. Il sudario è stato portato in corteo nel pomeriggio a Napoli per iniziativa degli attivisti di Life for Gaza. Il grande lenzuolo bianco ha attraversato le vie del centro sorretto da centinaia di manifestanti che avevano in mano anche dei ramoscelli di ulivo.