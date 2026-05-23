Roma, scoperte venti "crack house" in un edificio occupato

I carabinieri della Compagnia Roma Monte Sacro hanno scoperto 20 "crack house" in un immobile occupato in via Cesare Tallone, nel quartiere Tor Sapienza. Il bilancio dell'operazione è di 6 arrestati, 3 denunciati e 15 consumatori segnalati alla Prefettura. Sequestrati oltre un chilogrammo di droga, tra cocaina, crack, marijuana e hashish, e 2.450 euro in contanti.
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