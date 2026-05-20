Trapani, corse clandestine di cavalli: 5 misure cautelari

Il gip di Marsala ha disposto cinque misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta su alcune corse clandestine di cavalli organizzate su una pista illegale a Triscina (Trapani). Le indagini hanno portato alla luce un sistema strutturato: attraverso un'applicazione di messaggistica venivano gestite adesioni, calendari e formazioni di gara, con successiva diffusione dei video. Accertati anche maltrattamenti agli animali e somministrazione di sostanze dopanti.
Prossimi video
La manutenzione delle parole tra enfasi e impoverimento
Cronaca
Femminicidi nel napoletano, il 49enne reo confesso davanti al Gip
Cronaca
Crollo parziale della Vela Rossa a Scampia, nessun ferito
Cronaca
Incipit, Venanzio Postiglione racconta dieci parole tradite
Cronaca
Crollo parziale della Vela Rossa di Scampia, 47 famiglie evacuate
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 20 maggio, edizione delle 8
Cronaca
Pagine, la rassegna stampa del 20 maggio
Cronaca