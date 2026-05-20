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Trapani, corse clandestine di cavalli: 5 misure cautelari

Cronaca

Il gip di Marsala ha disposto cinque misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta su alcune corse clandestine di cavalli organizzate su una pista illegale a Triscina (Trapani). Le indagini hanno portato alla luce un sistema strutturato: attraverso un'applicazione di messaggistica venivano gestite adesioni, calendari e formazioni di gara, con successiva diffusione dei video. Accertati anche maltrattamenti agli animali e somministrazione di sostanze dopanti.

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