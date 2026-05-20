Crollo parziale della Vela Rossa a Scampia, nessun ferito

Crollo parziale nella notte alla Vela Rossa di Scampia, a Napoli. Il cedimento ha interessato il vano ascensori dell’edificio, già in fase di demolizione, causando l’evacuazione precauzionale di alcune famiglie ma senza provocare feriti.
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