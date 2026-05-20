Blitz antimafia a Palermo, 26 misure cautelari per droga

Il gip di Palermo ha emesso 26 misure cautelari con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con metodo mafioso. L'inchiesta, coordinata dalla Dda e condotta dalla Squadra Mobile e dal Ros dei carabinieri, ha smantellato due organizzazioni nei quartieri Villagrazia, Santa Maria di Gesù e Villaggio S. Rosalia. I clan importavano e smerciavano ingenti quantità di stupefacenti, in particolare cocaina.
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